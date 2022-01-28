Гонка «Лыжня России» состоится 12 февраля

Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

XL Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоится в субботу, 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта .

Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Участникам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 километров. Также в рамках «Лыжни России» состоится VIP-гонка на дистанцию 2022 метра.

Регистрация участников начнется с 9 февраля. Комиссия по допуску будет работать c 9 по 11 февраля с 9:00 до 18:00 (без обеденного перерыва) в СШОР «Олимпиец» по адресу: Рязань, улица Маяковского, дом № 46. Также возможность зарегистрироваться на гонку будет на месте старта 12 февраля с 8:30 до 10:00.

Подробное положение можно изучить по ссылке . Памятка по допуску участников — здесь .

В прошлогодней «Лыжне России» участвовали 5 000 человек.