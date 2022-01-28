\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
-10°
Сбт, 29
-4°
Вск, 30
-4°
ЦБ USD 77.82 -1.13 29/01
ЦБ EUR 86.64 -1.83 29/01
Нал. USD 77.20 / 78.50 12:49
Нал. EUR 86.00 / 87.18 12:49
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
7
20 710
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
8 370
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
4 620
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
10 045
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Гонка «Лыжня России» состоится 12 февраля
Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

XL Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоится в субботу, 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Участникам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 километров. Также в рамках «Лыжни России» состоится VIP-гонка на дистанцию 2022 метра.

Регистрация участников начнется с 9 февраля. Комиссия по допуску будет работать c 9 по 11 февраля с 9:00 до 18:00 (без обеденного перерыва) в СШОР «Олимпиец» по адресу: Рязань, улица Маяковского, дом № 46. Также возможность зарегистрироваться на гонку будет на месте старта 12 февраля с 8:30 до 10:00.

Подробное положение можно изучить по ссылке. Памятка по допуску участников — здесь.

В прошлогодней «Лыжне России» участвовали 5 000 человек.