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В «Лыжне России» приняли участие 5000 жителей Рязанской области
В «Лыжне России» приняли участие 5000 жителей Рязанской области. Главный старт соревнований «Лыжня России» состоялся 13 февраля на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» в Варских Рязанского района.

В «Лыжне России» приняли участие 5000 жителей Рязанской области. Главный старт соревнований «Лыжня России» состоялся 13 февраля на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» в Варских Рязанского района. Здесь на лыжню вышли около 700 участников, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Юноши и девушки 2003 года рождения и моложе бежали 5 км, 10 км — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше. Отдельно в забеге на 2021 метр стартовали представители региональных властей.

«"Лыжня России», конечно, помогает популяризации массового спорта, и сегодня здесь, в биатлонном комплексе, много людей, несмотря на пандемию и сильный снегопад. В этом году состязания впервые проходят в Васких. Это связно с тем, что «Алмаз» развился в последние годы настолько серьезно и хорошо, что здесь есть вся необходимая инфраструктура", — сказал губернатор области Николай Любимов.

По словам губернатора, биатлонный комплекс будет развиваться дальше: здесь продлят трассы, насыпят новые горки. Правительство региона планирует помогать инвестору.