Медведев заявил, что переход на «четырехдневку» не должен сказаться на зарплате

Он отметил, что в пандемию многие россияне стали работать из дома и не планируют возвращаться к прежнему формату.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью рассказал, что переход на «четырехдневку» не должен сказаться на зарплате. Об этом пишет ТАСС.

«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя — это минус в деньгах. Нет, конечно, — подчеркнул он. — За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять».

Он отметил, что в пандемию многие россияне стали работать из дома и не планируют возвращаться к прежнему формату.

По мнению Медведева, для таких граждан рабочая неделя совсем не обязательно должна быть пятидневной, а некоторых случаях они могут работать и в выходные.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал возможность нового локдауна в России.