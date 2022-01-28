Медведев прокомментировал возможность нового локдауна в России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях новых штаммов коронавируса нет смысла вводить локдаун по стране. Об этом передает
«Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется», — сказал Медведев.
Он отметил, что «запереть всех на две недели в квартирах» невозможно, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а также по социальным причинам.
Медведев объяснил, что в начале пандемии карантин был оправдан, еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться».
По его словам, сейчас нет необходимости объявлять локдаун. Ситуация может поменяться, если появится очень опасный штамм. Медведев выразил надежду, что все будет развиваться «в другом направлении».