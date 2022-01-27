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В России подорожали водка, бренди и коньяк
Минимальная розничная цена на бутылку водки теперь составит 216 рубль.

В России подорожали водка, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная отпускная цена на крепкие напитки составит: водка — 214 рублей за бутылку (ранее 203 рубля), бренди подорожал для поставщиков с 256 до 270 рублей, коньяк — с 352 до 371 рублей.

Минимальная розничная цена на спиртное также повысилась: на водку — 261 рубль за бутылку, бренди — 348 рублей, коньяк — 480 рублей.

Ранее сообщалось, что поставщики предупредили ритейлеров о повышении цены на импортный и отечественный алкоголь на 20% с 1 января 2022 года.