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Ретейлерам сообщили о росте закупочных цен на алкоголь до 20%
Письма о повышении цен ретейлеры получили от более чем 20 поставщиков. Отмечается, что повышения ожидаются с 15 декабря по 10 января.

Сети магазинов «Верный» и «Лента» получили уведомления от поставщиков алкоголя о росте цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%. Об этом передает ТАСС.

Письма о повышении цен ретейлеры получили от более чем 20 поставщиков. Отмечается, что повышения ожидаются с 15 декабря по 10 января.

Представитель пресс-службы сети «Верный» отметил, что крепкий алкоголь сильно подорожает с 1 января 2022 года из-за предполагаемого повышения минимальной розничной цены (МРЦ)

О росте закупочных цен с начала года заявили восемь поставщиков крепкого алкоголя. Цены могут вырасти от 4 до 10%.

Также о повышении цен сообщили поставщики вин. Компании направили уведомления от восьми российских и импортных поставщиков. Цены могут вырасти от 3% до 20%.

Кроме того, закупочные цены пива и коктейлей также увеличатся от 2% до 20%. Самый существенный рост заявили на слабоалкогольные коктейли.

В сети магазинов «Лента» подтвердили, что также получили уведомления о подорожании алкоголя.

«Прогнозируемое повышение закупочных цен — в среднем 11%", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы «Ленты».