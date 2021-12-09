Ретейлерам сообщили о росте закупочных цен на алкоголь до 20%

Сети магазинов «Верный» и «Лента» получили уведомления от поставщиков алкоголя о росте цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%. Об этом передает
Письма о повышении цен ретейлеры получили от более чем 20 поставщиков. Отмечается, что повышения ожидаются с 15 декабря по 10 января.
Представитель пресс-службы сети «Верный» отметил, что крепкий алкоголь сильно подорожает с 1 января 2022 года из-за предполагаемого повышения минимальной розничной цены (МРЦ)
О росте закупочных цен с начала года заявили восемь поставщиков крепкого алкоголя. Цены могут вырасти от 4 до 10%.
Также о повышении цен сообщили поставщики вин. Компании направили уведомления от восьми российских и импортных поставщиков. Цены могут вырасти от 3% до 20%.
Кроме того, закупочные цены пива и коктейлей также увеличатся от 2% до 20%. Самый существенный рост заявили на слабоалкогольные коктейли.
В сети магазинов «Лента» подтвердили, что также получили уведомления о подорожании алкоголя.
«Прогнозируемое повышение закупочных цен — в среднем 11%", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы «Ленты».