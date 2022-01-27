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В Нижнем Новгороде кассирша украла у «Сбербанка» 26 миллионов рублей
В течении года 23-летняя сотрудница забирала домой различные суммы, а 24 января не вышла на работу.

В Нижнем Новгороде кассирша украла у «Сбербанка» 26 миллионов рублей. Об этом пишет telegram-канал 112.

В течении года 23-летняя сотрудница забирала домой различные суммы, а 24 января не вышла на работу.

Полицейские задержали злоумышленницу. Девушка рассказала, что часть денег потратила на спортивные ставки. Также она увеличила себе грудь и купила новый телефон. Оставшиеся деньги она планировала потратить на побег из страны.

Возбуждено уголовное дело.

В декабре 2021 года в Ачинске Красноярского края кассирша «Альфа-банка» похитила 23 млн рублей. Женщина сама пришла в полицию и рассказала, что отдала деньги шантажистам. Ее арестовали.