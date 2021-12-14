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В Красноярском крае задержали женщину, подозреваемую в краже 23 миллионов рублей
Она пришла в отделение полиции с повинной.

В Красноярском крае задержали кассиршу, подозреваемую в краже 23 миллионов рублей. Об этом сообщил портал LIFE.

По данным журналистов, женщина пришла в полицию с повинной. Ее подозревают в хищении миллионов из отделения «Альфа-банка» в Ачинске. Пропажу денег выявили 7 декабря.

Как сообщил telegram-каналу SHOT адвокат Александр Почуев, женщина может избежать уголовной ответственности из-за явки с повинной.

«Это смягчающее обстоятельство. Надо понимать, куда она дела деньги? Но в подобных случаях, как правило, это статья „Присвоение или растрата“. Кассир — материально ответственное лицо. Если она похитила деньги, может грозить штраф (до одного млн рублей) либо лишение свободы до шести лет. Если она принесла деньги, то это будет расценено как деятельное раскаяние, в итоге может быть освобождение от уголовной ответственности», — отметил Почуев.