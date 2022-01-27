В Рязани пообещали увеличить число автобусов на маршруте № 30М3 по просьбам жителей Недостоева

Об этом стало известно после встречи Вениамина Синякова с местной активисткой.

Глава управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков провел ряд встреч с жителями Недостоева из-за изменения маршрута № 82. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что специалисты изучили наполняемость транспорта на маршрутах, обслуживающих микрорайон. По итогам встреч и предложений жителей возобновили работу маршрута № 55, число автобусов на маршруте № 21 увеличили на две единицы, а транспорт № 90 следует через Кардиодиспансер.

Помимо этого, мониторинг, проведенный с представителями общественности, показал, что количество автобусов на маршруте № 30М3 необходимо увеличить на три единицы.

Во вторник, 25 января, Синяков предложил встретиться Елене Тишковой — автору ряда постов в соцсетях о транспортном обслуживании микрорайона. Встреча состоялась 26 января. Глава управления транспорта выслушал и пояснил принятые решения.

«Он предложил дополнительно встретиться для совместного мониторинга наполняемости автобусов на конечной остановке „Недостоево“», — отметили в мэрии.

Проверка прошла в утренний час «пик» в четверг, 27 января. Синяков и Тишкова проверили наполняемость маршрута № 50. Отмечается, что она составила около 50-70%. «Все пассажиры имели возможность сесть в автобусы», — подчеркнули в горадминистрации.

Вениамин Синяков проехал несколько остановок, пообщался с пассажирами. В районе Приокского автобусы заполнились. «Это подтвердило необходимость увеличения автобусов на маршруте № 30M3 до 20 единиц», — заявили в мэрии.

Отмечается, что представители горадминистрации продолжат взаимодействовать с жителями и сообществами по вопросам транспорта в Недостоеве.