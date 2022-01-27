Начальник управления транспорта Рязани Синяков в утренний час пик проехал на маршрутке

В конце поездки Синяков пообещал купить на маршрут № 30м три дополнительных автобуса.

Начальник управления транспорта Рязани Синяков в утренний час пик проехал на маршрутке. Об этом написала рязанка в группе «Новости Рязани «ВКонтакте» в четверг, 27 января.

Активистка рассказала, что примерно в 07:20 вместе с Вениамином Синяковым проехала на маршрутке № 30м от конечной остановки «Недостоево» до остановки «Таможня».

«Наконец то господин Синяков, выслушал мнение пассажиров и испытал все «прелести» поездки, на себе», — отметила рязанка.

По ее словам, в конце поездки Синяков пообещал купить на маршрут три дополнительных автобуса.