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Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на женщину
Происшествие случилось в декабре 2020 года.

Рязанская полиция ищет свидетелей наезда на 51-летнюю женщину. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла 1 декабря 2020 года, примерно в 16:55, в районе дома № 22Б по Московскому шоссе.

По предварительным данным, 60-летний житель Рыбновского района на Daewoo Nexia сбил рязанку на нерегулируемом переходе.

В результате произошедшего пешехода с травмами госпитализировали.

Тех, кто что-то знает о наезде, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.