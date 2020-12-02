В полиции рассказали подробности ДТП с пешеходом на Московском шоссе

По предварительной информации, 50-летний житель Рыбновского района на Daewoo Nexia сбил 50-летнюю рязанку на нерегулируемом переходе.

Пресс-служба рязанского УМВД сообщила подробности ДТП с пешеходом на Московском шоссе. Оно произошло во вторник, 1 декабря, примерно в 16:55 у дома №22-б.

По предварительной информации, 50-летний житель Рыбновского района на Daewoo Nexia сбил 50-летнюю рязанку на нерегулируемом переходе.

Женщину госпитализировали.