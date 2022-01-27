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Мать пропавшей в Новгородской области девочки и ее сожитель обвинили друг друга в убийстве ребенка
О пропаже ребенка стало известно в четверг, 26 января.

Мать пропавшей в Новгородской области девочки и ее сожитель обвинили друг друга в убийстве ребенка. Об этом сообщил LIFE.

По словам 22-летнего мужчины, в день трагедии они пошли в баню. В один момент женщине стало жарко. Она ушла в дом, где был ребенок. Молодой человек попросил воды. Женщина вернулась спустя 20-30 минут, сказав, что пила чай.

При этом, по словам сожителя, мать ребенка нервничала. На вопрос о произошедшем она заявила, что задушила ребенка и спрятала его труп, однако не помнит, куда конкретно. Когда они вернулись, девочки в доме не было.

Мужчина отмечает, что сожительница постоянно оставляла детей без присмотра, уходя из дома гулять и выпивать. По его словам, женщина пыталась сдать ребенка в приют — ее не взяли из-за слишком маленького возраста.

Мать девочки обвинила в убийстве сожителя. По ее словам, она сперва сомневалась в его виновности, а теперь в ней уверена. Женщина рассказала, что, когда они зашли в баню, молодой человек стал «бегать туда-сюда». В один момент он вышел на полчаса. Женщина не знает, чем ее сожитель занимался в этот период.

Также мать ребенка заявила, что мужчина имел основания убить ее дочь. Так, по словам женщины, молодого человека раздражало, что девочка мешала заниматься сексом. Он же часто хотел интимной близости.

Помимо этого, женщина утверждает, что не оставляла детей одних. Однако она отметила, что, если такое происходило, то несовершеннолетние были без присмотра не больше часа — за ними следила старшая дочь.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал 25 января. Указывалось, что мать оставила ее на час одну в незапертом доме, а сама пошла стирать белье в баню.