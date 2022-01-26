В Пронске вслед за автостанцией закрыли новый кассовый пункт

Пункт просуществовал два месяца — с декабря по январь. По данным СМИ, местное отделение ГИБДД усмотрело нарушение в его местонахождении.

В Пронске закрыли новый кассовый пункт. Об этом в среду, 26 января, сообщило ИД « Пресса ».

Пункт просуществовал два месяца — с декабря по январь. По данным СМИ, местное отделение ГИБДД усмотрело нарушение в его местонахождении.

«Это строение не соответствует требованиям нормативных документов. Здесь нарушена видимость в пределах треугольника. Мы вынесли предписание собственнику ООО „ПассажирСервис“ с требованием убрать с перекрестка кассовый пункт. До конца января его демонтируют», — рассказал инспектор дорожного надзора Владимир Малахов.

В настоящее время решается вопрос о судьбе киоска — его либо перенесут ближе к пассажирской остановке на Рязань, либо совсем демонтируют. В связи с обстоятельствами пассажиры вынуждены покупать билеты у водителей рейсовых автобусов.

Ранее сообщалось, что в Пронске из-за убыточности закрыли здание автостанции.