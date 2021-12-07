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В Пронске из-за убыточности закрыли автостанцию
Билеты и льготные проездные будут продавать в новом кассовом пункте на въезде в Пронск.

В Пронске из-за убыточности закрыли автостанцию. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 6 декабря, в Пронске закрыли здание автостанции, где была конечная остановка автобусов и касса по продаже билетов.

Генеральный директор ООО «ПассажирСервис» Елена Кузнецова сообщила, что вырученных денег не хватает на зарплату кассирам и содержание самого остановочного пункта.

Замглавы администрации Пронского района по социальным вопросам Валерий Шитов сообщил, что маршрут и расписание автобусов не поменялось.

«Автобусы по-прежнему будут заходить в центр Пронска на улицу Заводскую, чтобы забрать людей. В течение нескольких недель здесь ожидается сооружение крытого павильона, который защитит пассажиров от непогоды. По крайней мере, такую информацию мы получили от администрации ООО „ПассажирСервис“. Была устная договоренность, что пока этот павильон не установили, для пассажиров на автостанции будет открыт зал ожидания», — рассказал Шитов.

Директор ООО «Пригородные пассажирские перевозки» Александр Меркелов уточнил, что конечная остановка автобусов из Новомичуринска, Рязани, села Октябрьское и других населенных пунктов осталась по адресу бывшей автостанции. При посадке пассажиров водитель самостоятельно выдает билеты, а на выезде из Пронска согласовывает ведомость с кассиром остановочного пункта.

Новую кассу расположили на въезде в город на перекрестке у магазина «Пятерочка». Здесь будут продавать билеты и льготные проездные.