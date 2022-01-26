Стала известна причина эвакуации в рязанском ТРЦ «Премьер»

Как сообщил корреспондент РЗН. Инфо, приехавший к «Премьеру», в настоящее время на месте работают кинологи. В течение часа они завершат обход здания.

Причиной эвакуации людей из торгового центра «Премьер» стало сообщение о минировании. Об этом в среду, 26 января, РЗН. инфо сообщили в экстренных службах.

Как сообщил корреспондент РЗН. Инфо, приехавший к «Премьеру», в настоящее время на месте работают кинологи. В течение часа они завершат обход здания.

Ранее появилось информация, что ТРЦ эвакуировали. На месте работали полицейские и кинологи. Позже рязанец пожаловался на закрытые эвакуационные выходы.