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Рязанец пожаловался на закрытые эвакуационные выходы из ТРЦ «Премьер»
Ранее появилась информация, что торговый центр «Премьер» эвакуировали.

Рязанец пожаловался на закрытые эвакуационные выходы из ТРЦ «Премьер». Об этом в среду, 26 января, он рассказал корреспонденту РЗН.инфо.

Ранее появилась информация, что торговый центр «Премьер» эвакуировали. Людей экстренно начали выводить из здания. Приехала полиция и ОМОН.

По словам рязанца, он пытался выйти через эвакуационные выходы, однако все они оказались закрыты.

Позже стала известна причина эвакуации.