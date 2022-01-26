Рязанец пожаловался на закрытые эвакуационные выходы из ТРЦ «Премьер»

Ранее появилась информация, что торговый центр «Премьер» эвакуировали.

Рязанец пожаловался на закрытые эвакуационные выходы из ТРЦ «Премьер». Об этом в среду, 26 января, он рассказал корреспонденту РЗН.инфо.

Ранее появилась информация, что торговый центр «Премьер» эвакуировали. Людей экстренно начали выводить из здания. Приехала полиция и ОМОН.

По словам рязанца, он пытался выйти через эвакуационные выходы, однако все они оказались закрыты.

Позже стала известна причина эвакуации.