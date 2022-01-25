Комитет Совета Федерации поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов

Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 26 января.

Комитет Совета федерации по соцполитике рекомендовал одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации издания, сенаторы планируют рассмотреть документ на заседании в среду, 26 января.

Согласно закону, за повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет максимально грозит пожизненное лишение свободы. Помимо этого, применение санкции расширяется и на людей, впервые совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также когда преступление сопряжено с совершением другого — тяжкого или особо тяжкого.