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Семью бывшего рязанского депутата подозревают в краже имущества на 400 миллионов
По версии следствия, с 2012 по 2015 годы члены группы, возглавляемой Александром Морозом, украли продукцию на 433 миллиона рублей.

Семью экс-депутата и экс-гендиректора завода «Красное знамя» Александра Мороза подозревают в краже имущества на 400 миллионов.

Как стало известно РЗН. Инфо от компетентных источников, считается, что в 2011 году Александр Мороз создал организованную группу. В нее вошли его сын, зять, а также знакомый. Все они занимали на предприятии ключевые должности.

По версии следствия, с 2012 по 2015 годы члены группы украли продукцию на 433 миллиона рублей. Они использовали сложную схему по фиктивному документообороту о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам.

Обвинение Александру Морозу предъявили в июле 2020 года.

Отдельно отмечается, что ни он, ни остальные члены семьи, которых подозревают в преступлении, вину не признали. Напомним, Александр Мороз занимал должность гендиректора завода «Красное знамя» с 2000 до 2016 гг, в 2013 году избирался по партийному списку «Единой России» в Рязанскую городскую думу. В 2015 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото — «АиФ-Рязань»