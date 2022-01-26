Бывшего гендиректора рязанского предприятия осудят за хищение имущества на 400 миллионов рублей

Также на скамье подсудимых окажется его сын.

Бывшего гендиректора рязанского предприятия осудят хищение имущества более, чем на 400 миллионов рублей. Об этом сообщило региональное СУ СК России .

По информации ведомства, в 2011 году глава рязанского завода, занимающегося изготовлением, сборкой и поставкой продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, создал организованную группу. В нее вошли его сын, зять, а также знакомый — они занимали на предприятии ключевые должности.

По версии следствия, с 2012 по 2015 годы члены группы украли продукцию на 433 миллиона рублей. Они использовали сложную схему по фиктивному документообороту о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам.

Помимо этого, в 2014 году сын гендиректора со знакомым воспользовался наличием формального документооборота. При помощи служебного положения он путем обмана украл более 13,5 миллиона рублей дочернего общества.

Возмещен ущерб на 142 миллиона рублей. Также арестовали имущество обвиняемых на 100 миллионов рублей.

На гендиректора предприятия и его сына, в зависимости от их ролей, завели уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Они не признали своей вины.

По делу утвердили доказательственную базу. Документы направили в суд.