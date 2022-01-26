Рязанский депутат разъяснил свое заявление по поводу вакцинации на предприятиях

По его словам, ранее он предложил принимать более жесткие меры в плане контроля предприятий, где, согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, должно быть привито 80%. В противном случае сотрудников необходимо перевести на удаленный режим работы.

Рязанский депутат Станислав Подоль разъяснил свое заявление по поводу вакцинации на предприятиях. Соответствующее письмо в среду, 26 января, поступило в редакцию РЗН.инфо.

По его словам, ранее он предложил принимать более жесткие меры в плане контроля предприятий, где, согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, должно быть привито 80%. В противном случае сотрудников необходимо перевести на удаленный режим работы.

«Либо вакцинируешься, либо уходишь на удаленку. Иначе мы начнем терять людей», — пояснил свое выступление Станислав Подоль.

В пример он привел АМК «Рязанский», которым руководит и в котором вакцинировано 90% сотрудников.

Депутат подчеркнул, что об увольнениях в его выступлении речи не шло.