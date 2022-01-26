Рязанский депутат призвал увольнять с работы антипрививочников

По словам чиновника, к людям нужно принимать жесткие меры. Он подчеркнул, что «сегодня не та ситуация, где надо относиться с лояльностью».

Рязанский депутат Станислав Подоль призвал увольнять с работы тех, кто не сделал прививки. Об этом он в среду, 26 января, заявил на заседании облдумы по обсуждению мер, принимаемых в связи с распространением коронавируса.

По словам чиновника, к людям нужно принимать жесткие меры. Он подчеркнул, что «сегодня не та ситуация, где надо относиться с лояльностью».

Он также заявил, что тех работников-антипрививочников нужно увольнять с работы.

«Было предписание по прививкам до 80% населения? Надо его выполнять… Иди за забор и там рассказывай, что ты не хочешь прививаться», — заявил он.