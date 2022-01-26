Рязанская полиция ищет свидетелей смертельной аварии на Ряжском шоссе

ДТП произошло в субботу, 22 января.

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельной аварии на Ряжском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 22 января, примерно в 21:55, в районе дома № 18.

По предварительным данным, 41-летний рязанец на Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris, за рулем которой был 32-летний москвич.

В результате аварии погибли водитель и 25-летняя пассажирка Chevrolet. В больницу доставили водителя и трех пассажирок (1986, 2010 и 2021 годов рождения) Hyundai.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.