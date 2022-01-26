Любимов поручил наладить работу регистратур в поликлиниках

Он порекомендовал для этого использовать системы видеонаблюдения.

Губернатор Николай Любимов поручил наладить работу регистратур в поликлиниках, чтобы не допускать очередей. Об этом в среду, 26 января, глава региона заявил на совещании с руководителями медорганизаций, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Он порекомендовал для этого использовать системы видеонаблюдения.

«В регистратурах работа должна быть налажена максимально четко, надо оперативно реагировать на массовый приход людей. Всегда есть возможность перераспределить потоки, воспользоваться помощью волонтеров-медиков. Очередей нет сейчас и не должно быть впоследствии. Министерство прошу очень четко контролировать ситуацию», — сказал губернатор.

Также он дал поручение министру здравоохранения Андрею Прилуцкому в кратчайшее время представить в оперштаб дополнительные предложения по организации медпомощи детям с коронавирусом.

На совещании глава региона заявил, что необходимо четко понимать, как работать в условиях распространения штамма «омикрон», создать всевозможные резервы и устранить «слабые места».

«Мне важно знать ваше видение ситуации, как специалистов. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Людей надо лечить вовремя, оперативно и качественно», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь главврачи медорганизаций проинформировали о готовности учреждения к «волне» новых заболеваний. Так, по словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, в клинике уже имеются 180 мест для пациентов с ковидом из которых 117 — заняты. При необходимости Карпунин заявил о готовности увеличить коечный фонд. Несмотря на распространение штамма, в ОКБ продолжается лечение пациентов и с другими патологиями.

В больнице имени Семашко с пациентами работают 162 сотрудника и ковид-госпиталь в настоящее время рассчитан на 120 человек. В БСМП, по словам главврача больницы Виктора Филимонова, оказывают всю необходимую помощь беременным с коронавирусом. При необходимости привлекают бригады перинатального центра.

Что касается областной детской клинической больницы имени Дмитриевой, то, по словам главврача Инны Лебедевой, в учреждении отмечают серьезный рост заболеваемости ковидом среди детей. Помощь стационарным больным оказывают на базе спецотделения в 11 горбольнице, а дети с легким и среднетяжелым течением лечатся дома под контролем клиник. В свою очередь главврач обратилась к губернатору с просьбой в приобретении оборудования для лазерной коагуляции сетчатки, которое позволит оказывать данный вид хирургической помощи недоношенным детям на территории региона, что исключит необходимость их транспортировки в столичные учреждения и снизит риск заболеваемости в пандемию.

«Оборудование надо закупить, детям надо оказывать помощь здесь, в регионе. Это абсолютно правильно. Даю соответствующее поручение министру здравоохранения и прошу Минфин найти необходимые средства», — сказал Николай Любимов.

Ранее губернатор поручил увеличить резервный фонд лекарств на случай «взрывного» роста заболеваемости ковидом.