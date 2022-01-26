Губернатор Николай Любимов поручил наладить работу регистратур в поликлиниках, чтобы не допускать очередей. Об этом в среду, 26 января, глава региона
Он порекомендовал для этого использовать системы видеонаблюдения.
«В регистратурах работа должна быть налажена максимально четко, надо оперативно реагировать на массовый приход людей. Всегда есть возможность перераспределить потоки, воспользоваться помощью волонтеров-медиков. Очередей нет сейчас и не должно быть впоследствии. Министерство прошу очень четко контролировать ситуацию», — сказал губернатор.
Также он дал поручение министру здравоохранения Андрею Прилуцкому в кратчайшее время представить в оперштаб дополнительные предложения по организации медпомощи детям с коронавирусом.
На совещании глава региона заявил, что необходимо четко понимать, как работать в условиях распространения штамма «омикрон», создать всевозможные резервы и устранить «слабые места».
«Мне важно знать ваше видение ситуации, как специалистов. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Людей надо лечить вовремя, оперативно и качественно», — подчеркнул глава региона.
В свою очередь главврачи медорганизаций проинформировали о готовности учреждения к «волне» новых заболеваний. Так, по словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, в клинике уже имеются 180 мест для пациентов с ковидом из которых 117 — заняты. При необходимости Карпунин заявил о готовности увеличить коечный фонд. Несмотря на распространение штамма, в ОКБ продолжается лечение пациентов и с другими патологиями.
В больнице имени Семашко с пациентами работают 162 сотрудника и ковид-госпиталь в настоящее время рассчитан на 120 человек. В БСМП, по словам главврача больницы Виктора Филимонова, оказывают всю необходимую помощь беременным с коронавирусом. При необходимости привлекают бригады перинатального центра.
Что касается областной детской клинической больницы имени Дмитриевой, то, по словам главврача Инны Лебедевой, в учреждении отмечают серьезный рост заболеваемости ковидом среди детей. Помощь стационарным больным оказывают на базе спецотделения в 11 горбольнице, а дети с легким и среднетяжелым течением лечатся дома под контролем клиник. В свою очередь главврач обратилась к губернатору с просьбой в приобретении оборудования для лазерной коагуляции сетчатки, которое позволит оказывать данный вид хирургической помощи недоношенным детям на территории региона, что исключит необходимость их транспортировки в столичные учреждения и снизит риск заболеваемости в пандемию.
«Оборудование надо закупить, детям надо оказывать помощь здесь, в регионе. Это абсолютно правильно. Даю соответствующее поручение министру здравоохранения и прошу Минфин найти необходимые средства», — сказал Николай Любимов.
Ранее губернатор поручил увеличить резервный фонд лекарств на случай «взрывного» роста заболеваемости ковидом.