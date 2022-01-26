В Рязанской области создадут резерв лекарств для лечения COVID-19

Резервный фонд поручено создать на случай «взрывного» роста заболеваемости ковидом.

В Рязанской области создадут резерв лекарств для лечения COVID-19. Такое поручение в среду, 26 января, дал губернатор Николай Любимов на встрече с главврачами областных, городских и районных больниц и медцентров, сообщил телеканал ТКР.

Резервный фонд поручено создать на случай «взрывного» роста заболеваемости ковидом.

По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, в настоящее время лекарства стремительно заканчиваются. Однако этот вопрос удалось решить благодаря министру здравоохранения Андрею Прилуцкому — партия поступит в ближайшие дни.

Фото телеканала ТКР