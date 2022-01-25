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Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову российского певца Александра Градского актрису Марину Коташенко. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Нападение произошло 16 января. В дежурную часть отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу по телефону обратилась женщина и сообщила, что на нее напали.

Пострадавшая рассказала, что ехала по магистрали, почувствовала удар в заднюю часть машины, остановилась и вышла.

В этот момент к ней подошли трое, которые начали угрожать похожим на оружие предметом. Они заставили проследовать к месту проживания, забрали крупную сумму и скрылись.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ.

«Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников противоправного деяния», — уточнила Ирина Волк.

Напомним, женщину ограбили на 100 миллионов.