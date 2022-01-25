Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову российского певца Александра Градского актрису Марину Коташенко. Об этом сообщил портал « МВД Медиа ».

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Нападение произошло 16 января. В дежурную часть отдела полиции по Наро-Фоминскому городскому округу по телефону обратилась женщина и сообщила, что на нее напали.

Пострадавшая рассказала, что ехала по магистрали, почувствовала удар в заднюю часть машины, остановилась и вышла.

В этот момент к ней подошли трое, которые начали угрожать похожим на оружие предметом. Они заставили проследовать к месту проживания, забрали крупную сумму и скрылись.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ.

«Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников противоправного деяния», — уточнила Ирина Волк.

Напомним, женщину ограбили на 100 миллионов.