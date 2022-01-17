\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
-4°
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-14°
ЦБ USD 76.04 0.27 18/01
ЦБ EUR 86.86 -0.03 18/01
Нал. USD 75.20 / 77.30 13:22
Нал. EUR 86.30 / 87.68 12:05
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
3 939
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
7 435
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
10 479
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 050
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей
В полицию Коташенко обратилась через семь часов после происшествия. Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).

В Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, когда Марина Коташенко ехала на машине со стороны деревни Глаголево.

Злоумышленники остановили ее на трассе, вынудили вернуться в особняк в Новоглаголево и приказать прислуге покинуть дом. Там они забрали 100 млн рублей наличными, а далее заставили вдову музыканта довезти их до станции «Апрелевка», где грабители пересели на белый «Мерседес».

Сообщается, что в полицию Наро-Фоминского округа Коташенко обратилась через семь часов после происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года от инфаркта головного мозга на 73-м году жизни.

Фото соцсети