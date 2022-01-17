В Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

В полицию Коташенко обратилась через семь часов после происшествия. Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).

В Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, когда Марина Коташенко ехала на машине со стороны деревни Глаголево.

Злоумышленники остановили ее на трассе, вынудили вернуться в особняк в Новоглаголево и приказать прислуге покинуть дом. Там они забрали 100 млн рублей наличными, а далее заставили вдову музыканта довезти их до станции «Апрелевка», где грабители пересели на белый «Мерседес».

Сообщается, что в полицию Наро-Фоминского округа Коташенко обратилась через семь часов после происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года от инфаркта головного мозга на 73-м году жизни.

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