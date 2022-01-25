В Рязанской области от коронавируса привились более 590 тысяч человек

Всего в регионе привились 590 306 человек.

В Рязанской области по состоянию на 24 января 2021 года два компонента прививки от коронавируса получили 564 197 человек. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Всего в регионе привились 590 306 человек. Отмечается, что охват двухкратной вакцинации жителей области старше 18 лет составил 61,86%.

Отмечается, что за неделю в Рязанской области выявили 1063 новых случаев коронавируса. Всего с начала региона заболели 64 233 рязанца.

Напомним, за сутки в Рязанской области выявили 327 случаев COVID-19.