В Рязанской области за сутки выявили 327 новых случаев коронавируса

Данные на вторник, 25 января, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области продолжился рост заболеваемости коронавирусом. Данные на вторник, 25 января, привел федеральный оперштаб.

По данным ведомства, в регионе за сутки выявили 327 случаев COVID-19. Это число стало рекордным за период пандемии. Всего в регионе коронавирус выявили у 64 560 человек.

За сутки выздоровели 15 жителей Рязанской области. Всего от коронавируса вылечились 58 310. От COVID-19 умерли восемь человек. Всего число летальных случаев достигло 2 821.

В России за сутки выявили 67 809 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 11 241 109.

За сутки выздоровели 26 404 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 071 740 человек.

За сутки скончались 681 человек, всего — 327 448.