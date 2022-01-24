Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленобласти, до сих пор не нашли

В Ленобласти продолжаются поиски тела женщины, утонувшей во время крещенских купаний. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила «
Трагедия случилась под Гатчиной во время крещенских купаний. 40-летняя женщина прыгнула в необорудованную купель в реке Оредеже и ее унесло течением.
Как пишет издание, муж погибшей и 10-летний сын тяжело переживают ее потерю.
«В тот день Дмитрий позвонил мне и сказал, что Егор не придет на занятие по плаванию. Он уже давно занимается в моей группе. Дмитрий мне коротко рассказал, что случилось. Ему сейчас очень тяжело, он был весь в слезах, когда мне звонил. Я сразу спросила у Дмитрия, нужна ли какая-то помощь, он сказал, что нет. Но состояние у него, конечно, тяжелое. Он очень сильно плакал», — рассказала тренер Евгения.
Известно, что на поиски тела отправились водолазы из группы «ДобротворецЪ» из Москвы.