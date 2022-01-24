Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленобласти, до сих пор не нашли

Трагедия случилась под Гатчиной во время крещенских купаний. 40-летняя женщина прыгнула в необорудованную купель в реке Оредеже и ее унесло течением.