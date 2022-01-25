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Очевидцы сообщили, что сбивший насмерть женщину в Шиловском районе отвлекся на разговоры
Произошедшим занялись следователи.

Сбивший насмерть женщину в Шиловском районе отвлекся на разговоры. Об этом во вторник, 25 января, РЗН. инфо сообщил сын погибшей со ссылкой на очевидцев ДТП.

По его словам, женщина добиралась в село Салаур на машине, которая сломалась недалеко от населенного пункта.

«Она начала переходить дорогу, чтобы поймать попутку. Машин не было, но вылетела „буханка“… Водитель заболтался с пассажирами, он не сделал ничего, ни затормозил, ни попытался объехать. Я хотел написать на него заявление в полицию, но мне отказали», — рассказал собеседник.

Он отметил, что водитель рассказал полиции, что ехал со скоростью 40-50 километров в час вне населенного пункта.

«Но в морге сказали, что удар произведен на скорости не менее 80 км/ч», — заявил сын погибшей.

Произошедшим занялись следователи.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 24 января, на дороге Шилово — Касимов. Погибла 40-летняя женщина.