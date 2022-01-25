В Шиловском районе «буханка» насмерть сбила 40-летнюю женщину

Трагедия произошла в понедельник, 24 января.

В Шиловском районе «буханка» насмерть сбила 40-летнюю женщину. Об этом сообщило региональное УМВД .

Трагедия произошла в понедельник, 24 января, примерно в 18:00, на 150 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

По предварительным данным, 22-летний житель Пителинского района на УАЗ-3909 наехал на 40-летнюю женщину. Пострадавшая находилась на проезжей части без световозвращающих элементов пешехода.

В результате аварии жительница Шиловского района погибла на месте.

По факту происшествия проводится проверка.