В Шиловском районе «буханка» насмерть сбила 40-летнюю женщину
Трагедия произошла в понедельник, 24 января.
В Шиловском районе «буханка» насмерть сбила 40-летнюю женщину. Об этом сообщило
Трагедия произошла в понедельник, 24 января, примерно в 18:00, на 150 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
По предварительным данным, 22-летний житель Пителинского района на УАЗ-3909 наехал на 40-летнюю женщину. Пострадавшая находилась на проезжей части без световозвращающих элементов пешехода.
В результате аварии жительница Шиловского района погибла на месте.
По факту происшествия проводится проверка.