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В Шиловском районе «буханка» насмерть сбила 40-летнюю женщину
Трагедия произошла в понедельник, 24 января.

В Шиловском районе «буханка» насмерть сбила 40-летнюю женщину. Об этом сообщило региональное УМВД.

Трагедия произошла в понедельник, 24 января, примерно в 18:00, на 150 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

По предварительным данным, 22-летний житель Пителинского района на УАЗ-3909 наехал на 40-летнюю женщину. Пострадавшая находилась на проезжей части без световозвращающих элементов пешехода.

В результате аварии жительница Шиловского района погибла на месте.

По факту происшествия проводится проверка.