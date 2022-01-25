На водителя, сбившего пешехода в Захаровском районе, завели уголовное дело

Труп 56-летнего сельчанина нашли на обочине дороги в селе Безлычное в понедельник, 24 января.

На водителя, насмерть сбившего пешехода в Захаровском районе, завели уголовное дело. Об этом сообщило региональное УМВД .

Труп мужчины нашли жители села Безлычное утром понедельника, 24 января. Прибывшие полицейские обнаружили на теле травмы, характерные для ДТП. Правоохранители предположили, что автомобиль, следовавший с пешеходом в одном направлении, сбил его. После этого водитель перенес погибшего на обочину дороги. После этого нарушитель скрылся с места трагедии.

Погибшим оказался 56-летний сельчанин. Он работал на местной ферме.

При помощи жителей Безлычного оперативники узнали, что наезд могли совершить на автомобиле, который принадлежит жителю села. Во время посещения дома они увидели в гараже машину с повреждениями, характерными для ДТП.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 44-летний сельчанин. Ранее его лишили прав за нетрезвое вождение, а четыре года назад его осудили за угрозу убийством.

Мужчину задержали. В его организме не выявили следов недавнего употребления спиртного или других одурманивающих веществ.

По предварительным данным, мужчина, проезжая утром через населенный пункт, сбил пешехода. Он остановился, осмотрел пострадавшего и увидел, что тот не подает признаков жизни. Сельчанин оттащил погибшего на обочину и уехал. Дома он спрятал машину.

Также полицейские узнали, что супруга сельчанина, владевшая машиной, не давала разрешения на управление.

В итоге на мужчину завели уголовные дела по статье 166 УК РФ («Угон транспортного средства») и части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека и сопряженное с оставлением места ДТП»). По последней ему грозит до 12 лет лишения свободы.