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На водителя, сбившего пешехода в Захаровском районе, завели уголовное дело
Труп 56-летнего сельчанина нашли на обочине дороги в селе Безлычное в понедельник, 24 января.

На водителя, насмерть сбившего пешехода в Захаровском районе, завели уголовное дело. Об этом сообщило региональное УМВД.

Труп мужчины нашли жители села Безлычное утром понедельника, 24 января. Прибывшие полицейские обнаружили на теле травмы, характерные для ДТП. Правоохранители предположили, что автомобиль, следовавший с пешеходом в одном направлении, сбил его. После этого водитель перенес погибшего на обочину дороги. После этого нарушитель скрылся с места трагедии.

Погибшим оказался 56-летний сельчанин. Он работал на местной ферме.

При помощи жителей Безлычного оперативники узнали, что наезд могли совершить на автомобиле, который принадлежит жителю села. Во время посещения дома они увидели в гараже машину с повреждениями, характерными для ДТП.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 44-летний сельчанин. Ранее его лишили прав за нетрезвое вождение, а четыре года назад его осудили за угрозу убийством.

Мужчину задержали. В его организме не выявили следов недавнего употребления спиртного или других одурманивающих веществ.

По предварительным данным, мужчина, проезжая утром через населенный пункт, сбил пешехода. Он остановился, осмотрел пострадавшего и увидел, что тот не подает признаков жизни. Сельчанин оттащил погибшего на обочину и уехал. Дома он спрятал машину.

Также полицейские узнали, что супруга сельчанина, владевшая машиной, не давала разрешения на управление.

В итоге на мужчину завели уголовные дела по статье 166 УК РФ («Угон транспортного средства») и части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека и сопряженное с оставлением места ДТП»). По последней ему грозит до 12 лет лишения свободы.