Найден водитель, насмерть сбивший пешехода в Захаровском районе

Автомобиль скрылся с места ДТП, а пострадавший от полученных травм скончался.

Полиция нашла и задержала водителя, который насмерть сбил 56-летнего мужчину в селе Безлычное Захаровского района.

Автомобиль скрылся с места ДТП, а пострадавший от полученных травм скончался.

«В настоящее время с предполагаемым виновником трагедии работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее появились фото с места ДТП.