Николай Любимов поручил повысить зарплату рязанским дворникам. Об этом губернатор заявил во вторник, 25 января, во время заседания правительства.
Глава региона рассказал, что накануне у него состоялся разговор с опытным дворником из Рязани.
Политик пояснил, почему он решил ему позвонить.
«Разговор и состоялся с Алексеем Михайловичем, потому что он давно в этой системе: видит ситуацию изнутри, с самого низа, с земли. Мне важно было его мнение», — заявил политик.
По его словам, дворник «обратил внимание на правильные вещи».
«Во-первых, давно не было такого снега… Кроме того, работу дворника осложняет не вывезенный вовремя снег. Очевидно, что не хватает спецтехники», — отметил глава региона и поручил увеличивать темпы вывоза снега.
Также дворник пожаловался на некачественный уборочный инвентарь, который постоянно ломается.
«Неужели нельзя обеспечить людей нормальными лопатами и скребками, Елена Борисовна», — обратился губернатор к мэру Рязани.
Также политик попросил Сорокину и зампреда Евгения Беленецкого проработать вопрос о повышении заработной платы дворникам.
«За такую работу и нагрузку нужно повышать заработную плату», — отметил губернатор.