Любимов поручил повысить зарплату рязанским дворникам

Об этом он попросил мэра Рязани Елену Сорокину и зампреда правительства Евгения Беленецкого.

Николай Любимов поручил повысить зарплату рязанским дворникам. Об этом губернатор заявил во вторник, 25 января, во время заседания правительства.

Глава региона рассказал, что накануне у него состоялся разговор с опытным дворником из Рязани.

Политик пояснил, почему он решил ему позвонить.

«Разговор и состоялся с Алексеем Михайловичем, потому что он давно в этой системе: видит ситуацию изнутри, с самого низа, с земли. Мне важно было его мнение», — заявил политик.

По его словам, дворник «обратил внимание на правильные вещи».

«Во-первых, давно не было такого снега… Кроме того, работу дворника осложняет не вывезенный вовремя снег. Очевидно, что не хватает спецтехники», — отметил глава региона и поручил увеличивать темпы вывоза снега.

Также дворник пожаловался на некачественный уборочный инвентарь, который постоянно ломается.

«Неужели нельзя обеспечить людей нормальными лопатами и скребками, Елена Борисовна», — обратился губернатор к мэру Рязани.

Также политик попросил Сорокину и зампреда Евгения Беленецкого проработать вопрос о повышении заработной платы дворникам.

«За такую работу и нагрузку нужно повышать заработную плату», — отметил губернатор.