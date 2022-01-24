Губернатор Николай Любимов осмотрел, как Рязань убирают от снега. Об этом он сообщил на
Глава региона отметил, что микрорайоны города не очищены от снега.
«Центр расчищен, чего не скажешь о дорогах в микрорайонах, например, Дашково-Песочне. По-прежнему много снега во дворах и на тротуарах», — написал Любимов.
Губернатор решил поговорить с дворником Алексеем Горошкиным, который работает в дирекции благоустройства более десяти лет. Многие рязанцы знакомы с ним и узнают на улице.
«Главные проблемы, по его словам, — не вывозится снег и хлипкий инструмент. Поэтому чистить дворы сложно, в том числе и с помощью техники», — сообщил губернатор после общения с Алексеем Горощкиным.
Любимов пообещать обеспечить тружеников необходимым.
«Завтра на заседании правительства передам „привет“ чиновникам от наших дворников и жителей. Уборку города дожмем до победного финала», — добавил губернатор.