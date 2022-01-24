Любимов осмотрел, как Рязань убирают от снега

Глава региона отметил, что микрорайоны города не очищены от снега.

Губернатор Николай Любимов осмотрел, как Рязань убирают от снега. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что микрорайоны города не очищены от снега.

«Центр расчищен, чего не скажешь о дорогах в микрорайонах, например, Дашково-Песочне. По-прежнему много снега во дворах и на тротуарах», — написал Любимов.

Губернатор решил поговорить с дворником Алексеем Горошкиным, который работает в дирекции благоустройства более десяти лет. Многие рязанцы знакомы с ним и узнают на улице.

«Главные проблемы, по его словам, — не вывозится снег и хлипкий инструмент. Поэтому чистить дворы сложно, в том числе и с помощью техники», — сообщил губернатор после общения с Алексеем Горощкиным.

Любимов пообещать обеспечить тружеников необходимым.

«Завтра на заседании правительства передам „привет“ чиновникам от наших дворников и жителей. Уборку города дожмем до победного финала», — добавил губернатор.