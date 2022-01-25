К волне «омикрона» в Рязанской области приготовили 1160 мест в больницах и 4485 врачей

Всего с новой «волной» пандемии в регионе, по данным чиновников, готовы бороться 4485 врачей, 9689 средних медицинских работников и 770 человек младшего медицинского персонала.

25 января в Рязанской области выявили больше заболевших коронавирусной инфекцией, чем в любой день за предыдущие 22 месяца. Ранее в Рязанскую область пришел штамм вируса «омикрон», для обнаружения которого медицинские учреждения получили дополнительно 250 тысяч экспресс-тестов.

Всего с новой «волной» пандемии в регионе, по данным чиновников, готовы бороться 4485 врачей, 9689 средних медицинских работников и 770 человек младшего медицинского персонала. В «красных зонах» сейчас 1160 коек, но может быть развернуто и больше.

Чем угрожает новый штамм «омикрон», а чем не угрожает, какие меры профилактики помогают, читайте в разделе «Публикации».