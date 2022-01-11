В Рязанской области выявили случай штамма «омикрон»

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Рязанской области выявили случай штамма «омикрон». Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости .

По словам главного государственного санитарного врача России, случаи зарегистрированы в 13 регионах. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский край, Башкирия, Ингушетия, Нижегородская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Оренбургская области.