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В Рязанской области выявили случай штамма «омикрон»
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Рязанской области выявили случай штамма «омикрон». Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

По словам главного государственного санитарного врача России, случаи зарегистрированы в 13 регионах. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский край, Башкирия, Ингушетия, Нижегородская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Оренбургская области.

Всего в России выявили 305 случаев заболевания новым штаммом. «Достаточно уже сегодня широкое выявление омикрон-штамма по территории Р. Ф. Это еще раз подчеркивает те риски, которые сегодня абсолютно реальны на территории РФ, риски очень интенсивного роста заболевания», — отметила глава Роспотребнадзора.