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Дворник, разговаривавший с Любимовым, назвал желаемую зарплату
Глава региона позвонил ему лично в понедельник, 24 января.

Дворник Дирекции благоустройства города Алексей Горошкин поделился результатами разговора с главой региона Николаем Любимовым. Об этом написало издательство «Пресса».

По словам Горошкина, сегодня специалистам привезли новые лопаты. Однако он пожаловался на нехватку персонала. «На Железнодорожный район — всего 13 дворников. А нужно хотя бы 30, как раньше было. У нас только остановок общественного транспорта — 50. А сколько переходов. А обрезка деревьев. Зимой каждые выходные приходится выходить работать за 400 рублей. Распределяем — кто когда дежурит», — отметил дворник.

Он подчеркнул, что средняя зарплата, несмотря на тяжесть работы, составляет 20 тысяч рублей. На вакансию дворника «никто и не идет, тем более молодежь».

«Какую хотелось бы зарплату? Конечно, чем больше — тем лучше. Ну хотя бы 30 000 рублей. Что касается техники, тракторы нам нужны. Нормальные, человеческие, не маленькие. Такие, чтобы лед возле остановок не долбить, а трактором снимать», — поделился сотрудник «ДБГ».

Алексей Горошкин разговаривал с Николаем Любимовым в понедельник, 24 января. Губернатор позвонил ему лично.