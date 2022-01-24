В суде вновь рассмотрят дело о взятках в «Детском питании»

Апелляции подали адвокаты осужденных и прокуратура. Заявления рассматривают в Тамбовском областном суде.

В суде вновь рассмотрят дело о взятках в рязанском муниципальном предприятии «Детское питание». Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на источник.

Отмечается, что апелляции подали адвокаты осужденных и прокуратура. Заявления рассматривают в Тамбовском областном суде.

В законную силу приговор пока не вступил, все обвиняемые находятся в СИЗО.

Приговоры фигурантам дела вынесли в декабре 2021 года.

Бывшему советнику главы администрации Рязани на общественных началах Александру Зайкину назначили восемь лет колонии строгого режима, бывшему замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу также восемь лет колонии строгого режима и бывшему советнику министра экономического развития России Павлу Пущину — восемь с половиной лет в колонии строгого режима. До этого осудили бывшего директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. Ему назначили четыре года колонии строгого режима.