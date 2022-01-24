В Рязани подвели итоги онлайн-чемпионата по подтягиванием на перекладине «Кубок Деда Мороза 2022»

Подведение состоялось в библиотеке имени Горького. Всего в чемпионате приняли участие около 100 человек из Рязанской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска, Туапсе, Брянска, Свердловска и других регионов страны. Видео публиковали также граждане из братских республик СНГ: Украины и Белоруссии. ⠀⠀

В Рязани подвели итоги онлайн-чемпионата по подтягиванием на перекладине «Кубок Деда Мороза 2022». Об этом в понедельник, 24 января, сообщили организаторы конкурса.

Подведение состоялось в библиотеке имени Горького. Всего в чемпионате приняли участие около 100 человек из Рязанской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска, Туапсе, Брянска, Свердловска и других регионов страны. Видео публиковали также граждане из братских республик СНГ: Украины и Белоруссии. ⠀⠀

Возраст участников был не ограничен: самый младший участник — десятимесячный Андрей Варламов, который подтянулся с помощью мамы несколько раз, он получил медаль и грамоту за победу в номинации «Самый юный участник», самый старший — ветеран Рязанского спорта ЗМС по бодибилдингу многократный чемпион и призер мира Европы России М. С. СССР по спортивной гимнастике 60-летний Сергей Котунов, он выполнил 25 повторений.

Руководителю федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрию Анохину вручили благодарственное письмо за развитие массового спорта в областном центре. Он утвердил настрой объединения и сказал, что и в дальнейшем продолжит организовывать масштабные спортивные мероприятия, которые позволят укреплять физическую форму и прививать концепцию здорового образа жизни жителям Рязанской̆ области.⠀

В награждении победителей принял участие начальник управления по физической культуре и массовому спорту, ЗМС по прыжкам в длину, МСМК по бобслею Кирилл Сосунов.

Результаты соревнований: ⠀

У мужчин Абсолютный кубок за 1 место Александр Аббакумов 32 ⠀

За 2 место Пушкарев Сергей 31

За 3 место Наседкин Артём 30

У девушек Абсолютный кубок за 1 место Амелькина Виктория 26 раз⠀ ⠀

За 2 место Кравченко Наталья 19 ⠀

За 3 место Череповская Мария (Екатеринбург) 19 ⠀

Номинация 6-8 лет (м) — Гирник Даниил 25 ⠀

Номинация 6-8 лет (д) Амелькина Виктория⠀26

Номинация 9-10 (м) Коновалов Роман 17

Номинация 9-10 (д) Герасимова Елизавета 18 СШ «Юность» ⠀

Номинация 11-12 (м) Смолин Александр 14 г. Скопин ⠀

Номинация 11-12 (д) Череповская Мария 19 ⠀

Номинация 13-15 (м) Жирков Олег 20 МБОУ «Школа № 15» ⠀

Номинация 13-15 (д) Коновалова Кристина 15

Номинация 16-17 (м) — Малышев Антон 17 МБУДО «ДЮЦ ««СПОРТТУР «⠀ ⠀

Номинация 16-17 (д) — Горшкова Дарья 15 СШОР «Олимпиец» ⠀

Номинация 18-24 (м) Пушкарев Сергей 31 Туапсе ⠀

Номинация 18-24 (д) Светова Александра — 12 раз МБУДО «ДЮЦ ««СПОРТТУР «⠀ ⠀

Номинация 25-29 (м) Александр Аббакумов 32 ⠀

Номинация 30-34 (м) Наседкин Артем 30 ⠀

Номинация 35-39 (м) Максим Маркин 25 Корвуд 62 ⠀

Номинация 35-39 (д) Кравченко Наталья 19 ⠀

Номинация 40-44 (м) Геннадий Калинов 22

Номинация 55-59 (м) — Светов Анатолий 29 на наклонной перекладине ⠀

Номинация 55-59 (м) — Мурог Игорь Александрович 11 на классической перекладине ⠀

Номинация 55-59 (д) — Буковская Нина Николаевна 25⠀ ⠀

Номинация 60-64 (м) — Котунов Сергей 25

Приз зрительских симпатий Андрюша Варламов

Номинация Самая спортивная семья побеждает семейство Антоненко, во главе с папой Александром, 2 сыновьями и дочкой.⠀

Напомним, чемпионат проходил в онлайн-режиме в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022. Организаторами выступили федерация ВСА Рязанской области и управление по физической культуре и массовому спорту города Рязани.⠀