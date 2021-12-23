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В Рязани пройдет онлайн чемпионат по подтягиванием на перекладине «Кубок Деда Мороза 2022»
Для участия нужно записать видело с подтягиванием на перекладине и разместить его в соцсетях с хэштегом #РязаньНаСпорте2022.

В Рязани пройдет онлайн чемпионат по подтягиванием на перекладине «Кубок Деда Мороза 2022»

Мероприятие пройдет с 27 по 29 декабря 2021 года. Организаторы соревнований — федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области и управление по физической культуре и массовому спорту Рязани.

Для участия нужно записать видело с подтягиванием на перекладине и разместить его в «ВКонтакте», Instagram или Facebook с хэштегом #РязаньНаСпорте2022, передать эстафету отметив трех своих друзей в описании к видео.

Цель проекта — поддержание физической формы в период ограничений, связанных с пандемией COVID на территории города Рязани.

По итогам соревнований в индивидуальном зачете в 32 номинациях определят победителей. Они получат призы от партнеров проектов.

Итоги подведут после новогодних каникул в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького.