В Рязани исполняющим обязанности руководителя дирекции благоустройства временно стал Александр Суров

В качестве руководителя он выступил в эфире «Радио России», где отвечал на вопросы по уборке снега.

В Рязани исполняющим обязанности руководителя дирекции благоустройства временно стал Александр Суров. Об этом пишет «МедиаРязань».

В качестве руководителя он выступил в эфире «Радио России», где отвечал на вопросы по уборке снега.

Ранее сообщалось, что за взятку задержали трех сотрудников дирекции благоустройства, в их числе был заместитель генерального директора Юрий Новиков.