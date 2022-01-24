В Рязани исполняющим обязанности руководителя дирекции благоустройства временно стал Александр Суров
В качестве руководителя он выступил в эфире «Радио России», где отвечал на вопросы по уборке снега.
В Рязани исполняющим обязанности руководителя дирекции благоустройства временно стал Александр Суров. Об этом
В качестве руководителя он выступил в эфире «Радио России», где отвечал на вопросы по уборке снега.
Ранее сообщалось, что за взятку задержали трех сотрудников дирекции благоустройства, в их числе был заместитель генерального директора Юрий Новиков.