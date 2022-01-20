В Рязани трех сотрудников дирекции благоустройства города задержали за взятку

По данным следствия, заместитель директора организации через посредников нелегально получил от подрядчика 200 тысяч рублей.

В Рязани трех сотрудников дирекции благоустройства города осудят за коррупционные преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

По данным следствия, в декабре 2021 года заместитель главы учреждения через двух сотрудников получил от представителя подрядчика 200 тысяч рублей за беспрепятственное и скорейшее подписание актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту по ремонту участка дороги на одной из улиц Рязани. Он заключен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На трех сотрудников дирекции завели уголовные дела по получении вятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (пункт «б» часть 3 статьи 291.1 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (пункт «б» часть 4 статьи 291 УК РФ). Расследование продолжается.

Также в сети появилось видео момента задержания чиновника. Позже стало известно его имя.