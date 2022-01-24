Суд арестовал подростков, которые убили семью в Омской области

17-летнего молодого человека отправили в СИЗО на два месяца.

Суд арестовал подростков, которые убили семью в Омской области. Об этом пишет telegram-канал 112.

17-летнего молодого человека арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. 14-летнюю девочку, которая организовала убийство своей семьи, также заключили под стражу.

Родители запрещали девочке общаться с другом, поэтому восьмиклассница уговорила возлюбленного убить мать и отчима.

Школьница пояснила, что 10-летняя сестра, страдающая ДЦП, стала случайной жертвой: она стала кричать во время убийства взрослых.

17-летний подросток в свою очередь рассказал следователям, что ребенка они планировали убить заранее, так как школьнице надоела проблемная сестра.

Ранее сообщалось, что подростки нанесли своим жертвам более 50 ножевых ранений.