Убившие в Омской области семью подростки нанесли жертвам более 50 ножевых ранений

14-летняя дочь погибших и ее 17-летний парень признали вину. Они рассказали, что спланировали убийство заранее: разработали план, обсудили роль каждого и даже выбрали орудие для убийства.

Убившие в Омской области семью подростки нанесли жертвам более 50 ножевых ранений. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил telegram-канал 112.

14-летняя дочь погибших и ее 17-летний парень признали вину. Они рассказали, что спланировали убийство заранее: разработали план, обсудили роль каждого и даже выбрали орудие для убийства.

Подростки решили дождаться понедельника. В два часа ночи 17-летний юноша сначала зарезал спящих родителей, после чего десятилетнюю девочку-инвалида. Больше суток школьница вводила в заблуждение следователей и даже помогла составить фоторобот, но во время второго допроса начала путаться в показаниях.

В настоящее время суд избирает им меру пресечения.

Фото telegram-канала 112