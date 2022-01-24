СК подготовит предложения по изменению законов об отлове бродячих собак

Бастрыкин поручил проанализировать «аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства по отлову бродячих собак. Об этом сообщил сайт ведомства.

Поручение глава СК дал после гибели семилетней девочки из-за нападения бродячих собак.

Бастрыкин поручил проанализировать «аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства».

Глава ведомства отметил, что случаи повторяются «из раза в раз», что требует ужесточения законодательства на федеральном и региональном уровнях.

Отмечается, что каждый из случаев проверяется, а также следователи вносят представления в адрес должностных лиц и организациям о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.