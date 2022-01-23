В Забайкалье семилетнюю девочку разорвали бездомные собаки

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. На девочку напала стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы, сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. На девочку напала стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы, сообщает ТАСС .

Сообщение о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило вечером 22 января. Поиски длились около получаса, тело девочки нашли на одном из пустырей со следами нападения животных. По предварительной версии, она стала жертвой бездомных собак.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). После трагедии местные жители вышли на народный сход. Они рассказали, что проблема с бродячими животными не решалась много лет.

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело о гибели девочки в связи с широким общественным резонансом.

Он поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов.