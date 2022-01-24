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Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Ряжском шоссе
Примерно в 21:55 в Рязани у дома № 18 по Ряжскому шоссе 42-летний рязанец на Chevrolet Lacetti не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого был 33-летний житель Москвы.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего на Ряжском шоссе 22 января.

Примерно в 21:55 в Рязани у дома № 18 по Ряжскому шоссе 42-летний рязанец на Chevrolet Lacetti не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого был 33-летний житель Москвы.

Водитель и 36-летняя пассажирка Chevrolet на месте скончались от полученных травм. В Hyundai пострадали четыре человека: водитель и трое пассажирок в возрасте 35-ти лет, 11-лет и менее 1-го года.

Проводится проверка.