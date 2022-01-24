Полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Захаровском районе
Отмечается, что погибший в момент ДТП находился на дороге.
Полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Захаровском районе. Кадры предоставили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве заявили, что полиция ведет поиск водителя, покинувшего место смертельного ДТП. Отмечается, что погибший в момент ДТП находился на дороге.
Напомним, ДТП произошло в понедельник, 24 января, в селе Безлычное Захаровского района.